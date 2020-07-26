Sarıkamış'ta Cesur isimli köpek, kente inen boz ayıya kabusu yaşattı. 6 yavrusu olan köpek, gece çöpleri karıştıran ve bahçelere girmeye çalışan ayıyı kovaladı.'Cesur' hareketiyle herkesin sevgisini kazandı. Mahalleli, "Cesur havladığı zaman ayıların geldiğini anlıyoruz, o bizi koruduğu için biz de onu koruyoruz" dedi.Anne Cesur, yavrularını korudu.