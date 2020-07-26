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    • Yaşam
    • 26.07.2020 Gazete
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    'ta cesur köpek ayıya tek başına meydan okudu

    'ta Cesur isimli köpek, kente inen boz ayıya kabusu yaşattı. 6 yavrusu olan köpek, gece çöpleri karıştıran ve bahçelere girmeye çalışan ayıyı kovaladı.

    Çok cesur
    Kars Sarıkamış'ta Cesur isimli köpek, kente inen boz ayıya kabusu yaşattı. 6 yavrusu olan köpek, gece çöpleri karıştıran ve bahçelere girmeye çalışan ayıyı kovaladı.



    Bu 'Cesur' hareketiyle herkesin sevgisini kazandı. Mahalleli, "Cesur havladığı zaman ayıların geldiğini anlıyoruz, o bizi koruduğu için biz de onu koruyoruz" dedi.



    Anne Cesur, yavrularını korudu.
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