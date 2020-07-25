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    • 25.07.2020 10:12
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    : Aydın'da bir tamircide sı bomba gibi patladı

    haberi... Aydın'da tamir edilmesi için teknik servisine bırakılan nun sı adeta bomba gibi patladı. Telefona takılı olan bataryanın anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Büyük bir gürültüyle patlayan batarya iş yeri sahibine korku dolu anlar yaşattı.

    Telefon bataryası bomba gibi patladı
    Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanların yaşamlarını olumsuz etkilerken, teknolojik aletler için de büyük tehlike oluşturuyor. Yüksek sıcaklıklardan dolayı aşırı ısınan telefon ları lara davetiye çıkartıyor. Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir teknik servisinde meydana gelen olayda yürekler ağızlara geldi. Edinilen bilgiye göre, bozulan bir cep telefonu sahibi tarafından tamir edilmesi için teknik servise bırakıldı. Tamir edilmek için sırasını bekleyen cep telefonuna takılı olan batarya iş yeri sahibi Ömer Çağlar Sürer'in telefon tamiri yaptığı sırada bir anda alev alarak patladı. Büyük bir gürültüyle patlayan batarya Sürer'e korku dolu anlar yaşattı.



    Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan patlamada çıkan alevler masanın üzerindeki kağıtları tutuşturdu ve telefon patlamanın etkisi ile masadan düştü. Patlamada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, Sürer olaya hemen müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.
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