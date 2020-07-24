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    • Yaşam
    • 24.07.2020 Gazete
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    Görüntüleri yürek burkmuştu... Havuzdaki çocukları izleyen çocuk, kardeşleriyle havuza götürüldü

    Lüks sitede havuzdaki çocukları imrenerek izleyen çöp toplayıcısı çocuk, da gündem oldu. Görevliler tarafından bulunan o yavru, kardeşleriyle birlikte bir gün boyunca havuza doydu!

    Havuz problemi
    Antalya'da hem duygulandıran, hem de gururlandıran bir gün yaşandı. Konyaaltı'nda kağıt toplayarak ailesinin geçimine katkıda bulunan M.H., çöp konteynerinin üzerine çıkıp, lüks bir sitenin havuzunda oynayan akranlarını izledi.



    Bir vatandaş o anları çekip, dan paylaştı.



    Çocuğa destek olunması yönünde çağrılar yapıldı. Fotoğrafı gören belediye görevlileri, çocuğu buldu. M.H. ile 3 kardeşini, bir spor merkezine götürdü. Burada havuza giren kardeşler, diğer çocuklarla da oynadı. Bir gün boyunca hayallerindeki havuz keyfini yaşadı.

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