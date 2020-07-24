Görüntüleri yürek burkmuştu... Havuzdaki çocukları izleyen çocuk, kardeşleriyle havuza götürüldü

Antalya'da hem duygulandıran, hem de gururlandıran bir gün yaşandı. Konyaaltı'nda kağıt toplayarak ailesinin geçimine katkıda bulunan M.H., çöp konteynerinin üzerine çıkıp, lüks bir sitenin havuzunda oynayan akranlarını izledi.
Bir vatandaş o anları çekip, sosyal medyadan paylaştı.
Çocuğa destek olunması yönünde çağrılar yapıldı. Fotoğrafı gören belediye görevlileri, çocuğu buldu. M.H. ile 3 kardeşini, bir spor merkezine götürdü. Burada havuza giren kardeşler, diğer çocuklarla da oynadı. Bir gün boyunca hayallerindeki havuz keyfini yaşadı.
Bir vatandaş o anları çekip, sosyal medyadan paylaştı.
Çocuğa destek olunması yönünde çağrılar yapıldı. Fotoğrafı gören belediye görevlileri, çocuğu buldu. M.H. ile 3 kardeşini, bir spor merkezine götürdü. Burada havuza giren kardeşler, diğer çocuklarla da oynadı. Bir gün boyunca hayallerindeki havuz keyfini yaşadı.