Doğubayazıt ilçesine bağlı Balık Gölü yolu mevkisinde bulunan yüksek rakımlı köylerde öğleden sonra başlayan sağanak sele dönüştü.
Karaşeyh köyünde çobanlık yapan 18 yaşındaki Ersan Taş'ın sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği, isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.
Dere yatağında bulunan Taş'ın cenazesi, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sel nedeniyle birçok köyde ev, ahır ve tarım arazilerinde hasar oluştu.
AFAD, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.