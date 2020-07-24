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    • Yaşam
    • 24.07.2020 18:34
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    • 24.07.2020 18:37
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    'da e kapılan bir genç çoban öldü

    'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen de 18 yaşındaki Ersan Taş isimli genç çoban öldü. 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Çok sayıda ev ve tarım arazisi zarar gördü. Afet bölgesinde çalışma başlatıldı.

    Sele kapılan bir genç öldü

    Doğubayazıt ilçesine bağlı Balık Gölü yolu mevkisinde bulunan yüksek rakımlı köylerde öğleden sonra başlayan sağanak e dönüştü.

    Karaşeyh köyünde çobanlık yapan 18 yaşındaki Ersan Taş'ın sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği, isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.

    Dere yatağında bulunan Taş'ın cenazesi, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Sel nedeniyle birçok köyde ev, ahır ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

    , ve itfaiye ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.

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