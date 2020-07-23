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    • 23.07.2020 17:57
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    • 23.07.2020 17:57
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    Son dakika: 'ta operasyonu: 12 gözaltı!

    ta yapılan operasyonunda 9 şüpheli şahıstan 373 adet sentetik uyuşturucu hap, 520 gram skunk, 30 gram bonzai, bir adet kurusıkı tabanca ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Bu kapsamda ilinde 6 Tokat’ın Erbaa ilçesinde 6 şüpheli olmak üzere toplamda 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı!

    'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı.

    Tokat'ta Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre; 18 Şubat 2020 tarihinde Tokat'ta İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyonlar sonucu 9 şüpheli şahıstan 373 adet sentetik uyuşturucu hap, 520 gram skunk, 30 gram bonzai, bir adet kurusıkı tabanca ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

    Operasyon tutuklamalar sonucu derinleştirilerek devam ettirildi. Bu kapsamda ilinde 6 Tokat'ın Erbaa ilçesinde 6 şüpheli olmak üzere toplamda 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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