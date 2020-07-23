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    • 23.07.2020 15:09
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    Son dakika: Süper Lig'de flaş imza! Hatay yeni hocasını buldu

    Son dakika haberine göre teknik direktörü Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Süper Lig'in yeni ekibi Hatay, yeni hocasını buldu. Akdeniz temsilcisi ile anlaşmaya vardı.

    Süper Lig'de flaş imza! Yeni hocasını buldu

    TFF 1.Lig'i şampiyon olarak tamamlamasına rağmen teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşmaya vararak yollarını ayıran Hatayspor, yeni hocasını buldu. Süper Lig'in yeni temsilcisi Akdeniz ekibinin Samet Aybaba ile anlaştığı öğrenildi. Resmi imzanın önümüzdeki günlerde atılacağı ifade edildi.


    *Samet Aybaba

    Hatayspor Mehmet Altıparmak işe yollarını ayırdığını bu açıklamayla duyurmuştu:
    Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor'a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz.
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