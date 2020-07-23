

*Samet Aybaba

Hatayspor Mehmet Altıparmak işe yollarını ayırdığını bu açıklamayla duyurmuştu:

Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor'a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz.