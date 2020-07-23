TFF 1.Lig'i şampiyon olarak tamamlamasına rağmen teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşmaya vararak yollarını ayıran Hatayspor, yeni hocasını buldu. Süper Lig'in yeni temsilcisi Akdeniz ekibinin Samet Aybaba ile anlaştığı öğrenildi. Resmi imzanın önümüzdeki günlerde atılacağı ifade edildi.
*Samet Aybaba
Hatayspor Mehmet Altıparmak işe yollarını ayırdığını bu açıklamayla duyurmuştu:
Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor'a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz.