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    • 23.07.2020 08:01
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    Son dakika: Manavgat'ta orman ı

    Son dakika haberine göre, 'nın Manavgat ilçesinde sabaha karşı çıkan orman ının yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

    Manavgat'ta orman yangını

    'nın Manavgat ilçesinde sabaha karşı çıkan orman ının yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

    Manavgat'a bağlı Yaylaalan Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında yerleşim yeri yakınında orman yangını çıktı. Henüz sebebi bilinmeyen yangın büyüyerek hızla yayıldı.



    EKİPLER YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR
    Orman yangınına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahaleye etti. Havanın rüzgarlı olması sebebiyle söndürme işlemlerinin güçlükle yapıldığı yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler yoğun şekilde çalışıyor.

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