Olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulunduğu noktadan kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.