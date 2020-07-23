Çocuklar ölümden son anda kurtuldu! Feci kaza saniye saniye kaydedildi

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kazanın meydana geldiği anlar otomobilin çarptığı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki kız çocuğu bir süre binanın girişinde oynuyor. Bir süre sonra otomobil yokuş yukarıya çıkmaya çalışırken bir anda geri geri kaymaya başlıyor. Kaldırıma çarparak duran otomobil, daha sonra karşı tarafta bulunan binanın girişine çarptı. Görüntülere otomobili fark eden çocuğun şaşkınlığı ve kaçması yansıyor. Kaza sonrası mahalle sakinlerinin sürücüye yardıma koştuğu görülürken, çekicinin de otomobili olay yerinden kaldırdığı görülüyor.