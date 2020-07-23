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    • 23.07.2020 11:37
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    • 23.07.2020 11:37
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    'da korkunç kaza! Araç bariyerlere girdi

    'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç, yol kenarındaki bariyerlere girdi. Otomobilin sürücüsü Fatih Seber yaralanırken, trafiğe kapanan yolda araç kuyrukları oluştu.

    Bursa'da korkunç kaza! Araç bariyerlere girdi

    Bursa'da köprü üzerinde kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Fatih Seber (38), yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Bursa-Ankara Karayolu'nda meydana geldi. Bursa merkezden İnegöl yönüne giden Fatih Seber yönetimindeki 43 BB 009 plakalı otomobil, Kalburt Köprüsü üzerinde bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Seber, yaralandı.



    İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaza sonrası kısa süreli trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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