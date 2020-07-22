Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 22.07.2020 17:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2020 18:00
    ABONE OL

    TEM'de feci kaza! Kamyon bariyerlere girdi, trafik kilitlendi

    Son dakika haberine göre TEM Otoyolu'nun mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere girdi. Kaza sonucu otoyolun istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

    Pendik TEM Otoyolu'nda, kamyonun bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle trafik oluştu. TEM Otoyolu Pendik mevkisinde, İstanbul istikametine seyir halindeki 28 K 5817 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bariyerlere, ardından da Kurtköy sapağındaki yön tabelasına çarparak durabildi.

    Sürücü, yara almadan kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, otoyolun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
    Haberler Yaşam TEM'de feci kaza! Kamyon bariyerlere girdi, trafik kilitlendi
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri