TEM'de feci kaza! Kamyon bariyerlere girdi, trafik kilitlendi

Sürücü, yara almadan kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, otoyolun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.