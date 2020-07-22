Gazeteci yazar ve eğitimci Asım Gültekin Yalova'daki evinde vefat etti. İlk gelen bilgilere göre Gültekin'in evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

ASIM GÜLTEKİN KİMDİR?

1975 Amasya Taşova doğumlu Asım Gültekin, kökleri Artvin ve Selanik'e uzanan bir Ahıska Türküdür. Lise öğrenimini Kartal Anadolu İHL ve Taşova İHL'de tamamladı. Kartal Anadolu İmam Hatip'te kültürel çalışmalara öncülük etti. Marmara Üniversitesi AEF Edebiyat Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

Gazeteci, yazar ve eğitimci olan Gültekin'in; Yörünge, Yediiklim, Yeni Şafak, Sağduyu, Milli Gazete, Vakit gazetelerinde kültür sanat merkezli yazıları yayınlandı.

Şehrengiz, Düş Çınarı, Kırklar, Gerçek Hayat, Genç, Yörünge, Yediiklim dergileri yazılarının yayınlandığı dergilerden bazılarıdır. İz yayıncılık bünyesinde aylık Kitap Postası dergisini 20 sayı çıkardı.