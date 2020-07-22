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    • 22.07.2020 08:08
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    Son dakika: 'de Türk kara sularına geri itilen 36 kurtarıldı

    Son dakika haberine göre, 'in Dikili ilçesinde, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 36 kurtarıldı.

    İzmir'de 36 sığınmacı kurtarıldı

    'in Dikili ilçesinde, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 36 kurtarıldı.

    Alınan bilgiye göre, Kalem Adası açıklarında 2 can salında sığınmacıların olduğu ihbarını alan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

    Ekipler Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 19 sığınmacıyı kurtardı.

    Denizköy açıklarında da lastik bot içerisinde geri itilen 17 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkartıldı.

    Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



    Kaynak: AA
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