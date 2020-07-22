Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 22.07.2020 14:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2020 14:12
    ABONE OL

    Merter'de nün kurtarma operasyonu kamerada!

    Son dakika haberi... İstanbul Merter'de karayolunu kesen bir , yolda mahsur kalan bir yi kurtararak aracına aldı. Metrobüs yolcusunun da dahil olduğu kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Olay, dün akşam saatlerinde Merter Karayolu Bakırköy istikametinde meydana geldi. Otomobiliyle ilerleyen bir metrobüs bariyerlerine yakın bir noktada bir gördü.

    Metrobüs yolu ile karayolunu birbirinden ayıran bariyerlerde mahsur kalan kediyi kurtarmak için harekete geçen kadın otomobilini en sol şeritte durdurdu.

    Aracından inerek kediyi kurtarmak isteyen kadına metobüs durağında bulunan bir yolcu da yardımcı oldu. Yolcunun yardımıyla kediyi araçların altında ezilmekten kurtaran kadın kediyi aracına aldı. Bir süre duran trafik daha sonra normal akışına döndü.

    Haberler Yaşam Merter'de kadın sürücünün kedi kurtarma operasyonu kamerada!
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri