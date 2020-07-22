Günlük burç yorumları – 22 Temmuz 2020 Çarşamba





ASLAN: AKTİVİTELERİNİZİN engellendiğini görmek canınızı sıkabilir. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi daha güçlü kılacaktır. Duygularınızı saklamak için birçok nedeniniz olabilir. Bugünlerde insanların sözlerini umursamayacağınız ve kendinizden emin hareket edebileceğiniz bir gündesiniz. Abartıdan kaçınmalısınız.