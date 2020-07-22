Günlük burç yorumları – 22 Temmuz 2020 Çarşamba

Bugün sizi neler bekliyor? İşte 22 Temmuz 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: AY'IN konumu, meraklı yönlerinizi ortaya çıkarmaktadır. Kendinizi sorgulayabilir ve olayların, nedenini araştırabilirsiniz.
Arkadaşlarınızın ev değiştirmesi size sorumluluk getirecek. Bugünlerde özellikle mesleki ya da kendinizi geliştirdiğiniz alanlarda geçmişe nazaran farkı görebilir böylelikle daha verimli olabilirsiniz.
BOĞA: BİRLİKTELİKLERİNİZ hakkında duygusal gelişmeler göstereceksiniz. Karşı tarafın yapacağı hataları, kısa sürede bertaraf etmeniz mümkün. İstediğiniz sonuca ulaşacaksınız. Geçmiş anıların tekrar gündeme gelmesi ve kendinizi daha verimli hissetmenizle beraber farkındalık getirebilir. İyi hatırladığınız anılarınız yüzünüzü gülümsetebilir.
İKİZLER: KAZANÇLARINIZI artırma konusunda, yaratıcılığınızı kullanacaksınız. Merkür para evinizde ilerlerken istediğiniz başarıyı da beraberinde getirecek. Kariyerinizle ilgili önemli gelişmeler olacak. Özellikle iş başarısı odaklı niyetlerinizde hızlı ve belirgin bir ivme yakalayabilirsiniz ancak olumlu ve yapıcı düşünmek oldukça önemli olacak.
YENGEÇ: ORGANİZASYON yeteneğinizin belirgin olduğunu, çevrenize ispat edeceksiniz.
İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçlayabiliyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz, olayları takmıyorsunuz. Duygusal açıdan yerinde karar alabilmeniz için bir süre düşünmeniz gerekebilir. İş konusunda gereksiz risk almaktan kaçınmalı ve rasyonel düşünmelisiniz...
ASLAN: AKTİVİTELERİNİZİN engellendiğini görmek canınızı sıkabilir. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi daha güçlü kılacaktır. Duygularınızı saklamak için birçok nedeniniz olabilir. Bugünlerde insanların sözlerini umursamayacağınız ve kendinizden emin hareket edebileceğiniz bir gündesiniz. Abartıdan kaçınmalısınız.
BAŞAK: ORTAKLIKLAR ve iş yaşantınızda sağlam görüşlü kişilerin desteklerine ihtiyacınız olabilir. Sizden yaşlı kişilerle kuracağınız diyalog sizi tatmin edebilir. Düşüncelerinizi kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. Bugünlerde kendinizi iş konusunda verimli hissedebilirsiniz. Aşk konusunda çekimser kalabilir fikirlerinizi tam olarak ifade edemeyebilirsiniz.
TERAZİ: BUGÜN düşünmeden ve aceleci bir şekilde sarf ettiğiniz cümlelerin başınıza iş açmasını istemiyorsanız, duygularınızı denetim altında tutmalısınız. Yaşamınızı irdelemekten vazgeçmelisiniz. Kendinizi arzu ettiğiniz ruh haline getirmekte oldukça olumlu olabilirsiniz. Cesaret gerektiren bir gün geçirebilir ve cesaret sınırlarınızı zorlayabilirsiniz.
AKREP: BUGÜN Merkür kombinasyon burcunuz Yengeç'te ilerlerken, fiziksel özelliklerinizde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz.
Öncülük yaptığınız konularda farklı değişimler içindesiniz. Bugünlerde tereddüt etmeden karar alabilmeniz oldukça önemli. Özellikle işinizde tutamayacağınız sözler vermekten kaçınmanız oldukça önemli olacak.
YAY: KENDİ doğrularınıza inandığınız zaman, her şeyin daha anlamlı olduğunu biliyorsunuz.
Tenkit edilmek istemiyorsanız, duygularınızı kendinize saklayarak beklemelisiniz. Aşkınızı ifade edebilir ve sonucunu göze alabilirsiniz. İlginizi belli etmek ve kendinizi ifade etmek hususunda olumlu sonuçlar doğuracak bir gündesiniz.
Yollarla ilgili yazışmalar var.
OĞLAK: DUYGUSAL sorunlarının nedeninde, maddesel sorunların etkisini inkar edemezsiniz.
Bir toplantıda, yeni kararlar almanız mümkün. Yakın çevrenizin size sağlayacağı fırsatlar oldukça önemli. Bugünlerde kendinizi aşk ilişkisi konusunda kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Rahat hareket edemediğinizi hissetmek beraberinde soru işaretlerini de getirebilir.
KOVA: DUYGULARINIZI olumlu şekilde ortaya koymaktan yanasınız.Daha kararlı ve mantıklı düşünmeye başladınız. Bugün sezgileriniz sizi yanıltmıyor. Ortaklıklar konusu gündeme gelecektir. Sosyal yaşantınız hususunda kırıldığınız noktaları dile getirmekte sessiz kalabilirsiniz. Sessiz kalırken karşı tarafın sizi anlamasını beklememeniz gerekmekte.
BALIK: DUYGU alış verişi içinde bulunduğunuz zaman, kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz. Yakın dostlarınız ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içinde olacaksınız. Kendinizi rahat hissetmelisiniz. Aile içi ilişkilerde tartışmadan uzak kalmaya çalışmalısınız. Sakin kalmalı ve sizi rahatsız eden ortamlardan tartışma çıkarmadan uzaklaşmayı tercih etmelisiniz.