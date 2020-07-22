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    • Yaşam
    • 22.07.2020 Gazete
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    Fırında patates ve soğan

    Patatesleri yıkayıp kabuklarıyla elma dilimi şeklinde doğrayın. Kırmızı soğanları kabuklarıyla beraber dörde bölün. i kıyıp tüm malzemeyi geniş bir kapta zeytinyağı, kekik yaprakları ve öğütülmüş deniz tuzu ile harmanlayın. Pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine sadece patatesleri yayın.

    Fırında patates ve soğan
    Patatesleri yıkayıp kabuklarıyla elma dilimi şeklinde doğrayın. Kırmızı soğanları kabuklarıyla beraber dörde bölün. i kıyıp tüm malzemeyi geniş bir kapta zeytinyağı, kekik yaprakları ve öğütülmüş deniz tuzu ile harmanlayın. Pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine sadece patatesleri yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirin. Sürenin sonunda tepsiyi çıkarıp patatesleri ters yüz edin ve ayırdığınız soğan ve biberi de ekleyip 20-25 dakika daha pişirerek fırından alın. ve hardalla birlikte sıcak servis yapın.


    6-8 KİŞİLİK
    6 adet taze patates
    6 çorba kaşığı zeytinyağı
    8 adet küçük boy kırmızı soğan
    1 adet küçük kırmızı acı biber
    10-12 dal taze kekik
    Yeteri kadar deniz tuzu

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    Ketçap ve hardal

    ZAMANSIZ LEZZETLER - EMİNE TUNADAN
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