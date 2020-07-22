Olay, geçen yıl 19 Temmuz gecesi, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Girgin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ebru Tenk, erkek arkadaşı Mahmut P. ve arkadaşı Fadile Katanalp ile komşuları Selahattin E., Serdal Ç. ve Yusuf Erman A. arasında, yaşadıkları binanın önünde kavga çıktı. Kavga sürerken Katanalp'in dini nikahlı eşi Vedat Katanalp ile kardeşi Ertaç Katanalp de olay yerine geldi. Ertaç Katanalp'in elindeki tabancayı alan Vedat Katanalp, kendisini otomobiline kilitleyen Ebru Tenk'e 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri kalbine isabet eden kadın, yakında bulunan hastaneye götürüldü. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, Vedat Katanalp ile Ertaç Katanalp'i (41) gözaltına aldı. 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Olay, geçen yıl 19 Temmuz gecesi, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Girgin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ebru Tenk, erkek arkadaşı Mahmut P. ve arkadaşı Fadile Katanalp ile komşuları Selahattin E., Serdal Ç. ve Yusuf Erman A. arasında, yaşadıkları binanın önünde kavga çıktı. Kavga sürerken Katanalp'in dini nikahlı eşi Vedat Katanalp ile kardeşi Ertaç Katanalp de olay yerine geldi. Ertaç Katanalp'in elindeki tabancayı alan Vedat Katanalp, kendisini otomobiline kilitleyen Ebru Tenk'e 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri kalbine isabet eden kadın, yakında bulunan hastaneye götürüldü. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, Vedat Katanalp ile Ertaç Katanalp'i (41) gözaltına aldı. 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN YARGILANACAKLAR
Vedat Katanalp'in de ifadesinde, Ebru Tenk'in 'düzgün bir aile hayatı olmadığı' gerekçesiyle dini nikahlı eşi Fadile Katanalp ile görüşmesini istemediğini ancak tüm uyarılarına rağmen görüşmeye devam ettiğini söylediği kaydedilen iddianemede, Ertaç Katanalp ile Vedat Katanalp'in öldürme kastı ile hareket ettikleri savunuldu. Şüphelilerin 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.