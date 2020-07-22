Adana Adliyesi'ne bir duruşma için gelen iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan A.G, belinden çıkarttığı silah ile rastgele ateş açıp olay yerinden kaçtı. Olayda bir kız çocuğu ayağından, 1 kişi göğsünden, 1 kişi de bacağından yaralandı. 2 erkek çocuğu ve bir kişi ise çıkan arbedede hafif şekilde yaralandı. Çocukları yaralanan A.K. isimli baba ise fenalaşarak bayıldı. Ekipler, yaralıları sedyeyle ambulansa aldıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Olay yerinden kaçan A.G. ise kısa sürede ara sokakta yakalandı.

GÖREVLİLER KOŞTU

Saldırı sonrası adliyedeki güvenlik görevlileri, yaralıları hastanelere sevk etmek için yoğun çaba harcadı.

ÇOK KORKTU

Silah sesi yüzünden çok korkan küçük çocuk, kaçışan insanların ayakları altında kaldı.