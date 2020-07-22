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    • Yaşam
    • 22.07.2020 Gazete
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    yesi'nde lı çatışma: 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı

    yesi'nde iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. ına sarılan zanlı, yağdırdı. Can pazarının yaşandığı salonda 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

    Adli vaka!

    Adana Adliyesi'ne bir duruşma için gelen iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan A.G, belinden çıkarttığı silah ile rastgele ateş açıp olay yerinden kaçtı. Olayda bir kız çocuğu ayağından, 1 kişi göğsünden, 1 kişi de bacağından yaralandı. 2 erkek çocuğu ve bir kişi ise çıkan arbedede hafif şekilde yaralandı. Çocukları yaralanan A.K. isimli baba ise fenalaşarak bayıldı. Ekipler, yaralıları sedyeyle ambulansa aldıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Olay yerinden kaçan A.G. ise kısa sürede ara sokakta yakalandı.

    GÖREVLİLER KOŞTU

    Saldırı sonrası adliyedeki güvenlik görevlileri, yaralıları hastanelere sevk etmek için yoğun çaba harcadı.

    ÇOK KORKTU

    Silah sesi yüzünden çok korkan küçük çocuk, kaçışan insanların ayakları altında kaldı.

    EYVAH OĞLUM

    Saldırı sonrası oğlunu bulamayan baba, polislere yalvardı. Saldırgana tepki gösterdi.

    KÖR KURŞUN

    Adliyeye duruşma için gelen vatandaş, saldırgan tarafından ayağından vuruldu.

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