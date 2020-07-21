Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapımı devam eden Eyyüp Nebi Camii ve Külliyesi inşaatında sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihte "Sabır timsali" olarak anılan Hazreti Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber'in kabrinin de bulunduğu kent merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Eyüp Nebi Mahallesi'nde bir süre önce başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.