Kuyumcudan akılalmaz gasp planı! Borçlarından kurtulmak için...

Ümraniye'de soyulduğunu söyleyerek polise başvuran kuyumcu kuryesi Vehbi Arslan'ın yalan söylediği ortaya çıktı. Sahte soygunu arkadaşlarıyla birlikte organize ettiği öğrenilen 38 yaşındaki Vehbi Arslan olaya karışan 4 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Soygundan sonra röportaj yaptığı gazetecilere ağlarken görüntü veren Vehbi Arslan'ın polisteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği "Aileme borçlarımı söyleyemiyordum. Çok borcum vardı. Ondan yaptım." dediği öğrenildi.

POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Ümraniye, Tantavi Mahallesi, Mavera Caddesi üzerinde dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda polisi arayan Vehbi Arslan kuyumcu kuryesi olduğunu ve tanımadığı kişiler tarafından gasp edildiğini söyledi. Vehbi Arslan otomobilinin önünü kesen tıbbi maskeli iki şüphelinin onu ölümle tehdit ederek araçta bulunan 2 kilo altın ve 120 bin lira parayla kaçtığını söyledi.