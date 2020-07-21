İstanbul'da 7 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı ile kıskançlık krizine girerek tartışan genç kadın öfkesine hâkim olamayınca mutfaktan aldığı bıçakla sevgilisini bıçakladı. Olay İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. 7 senedir birliktelik yaşayan Hüseyin U., ve İlknur D., çifti evde bulundukları bir sırada tartışmaya başladılar. Tartışma sırasında alkollü olan Hüseyin U., İlknur U.'nun üzerine yürüyerek vurmaya başladı. Aldığı darbelerle öfkelenen genç kadın ise mutfağa giderek eline geçirdiği bıçakla Hüseyin U.'ya saldırmaya başladı. Saldırı sırasında kolundan genç adamı kolundan yaralayan İlknur U., korkuya kapılarak genç sevgilisini hastaneye götürdü.

"KISKANDIĞIM İÇİN BIÇAKLADIM"

Genç adam hastanede tedavi altına alınırken olayı öğrenen emniyet güçleri İlknur U.'nun ifadesine başvurdu. Genç kadın polislere verdiği ifadesinde erkek arkadaşını kıskandığı için öfkelenince istemeyerek bıçakladığını itiraf etti.

"BIÇAKLADI AMA ŞİKÂYETÇİ DEĞİLİM"

Tedavisi tamamlanan Hüseyin U., ise kız arkadaşının üzerine çok gittiğini alkolün etkisiyle darp ettiğini bunun üzerine İlknur U.'nun da mutfaktan aldığı bıçakla kendisini yaraladığını ancak şikayetçi olmadığını söyledi. Çiftin alınan ifadesinin ardından yaşanan olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında İlknur U'nun emniyette verdiği ifadesinde üzerine atılı suçu kabul ettiğini, söz konusu yaralama olayına yönelikte doktor raporlarında suçun işleniş yönteminin belirlendiği tespit edildi. savcılık soruşturma sonunda her ne kadar Hüseyin U.'nun şikayetçi olmamasına rağmen olayın kamu davası kapsamında olması nedeniyle İlknur D., hakkında 'Silahla Yaralama' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Sabah/ Atakan Irmak