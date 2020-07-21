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    • Yaşam
    • 21.07.2020 Gazete
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    Hep güzel kalın! Cildin gençliğini korumak için ne yapmak gerekir?

    Her yaşın ayrı bir güzelliği olduğu gibi, her yaşa özel cilt bakım önerileri de var. Peki, cildi korumak için ne yapmamız gerekir? İşte cildinizin gençliğini korumanıza yardımcı sırlar...

    Hep güzel kalın
    Yaş aldıkça da güzel kalabilirsiniz. 20'li, 30'lu, 40'lı yaşlarda uygulayabileceğiniz çok farklı adımlar var.

    20'Lİ YAŞLAR - TEMİZLİK ÖNEMLİ
    En güzel zamanını yaşayan cildinizin tek ihtiyacı onu temiz tutmanız ve sivilcelerinizle oynamamanız. Sabah ve akşam mutlaka cildinizi sabunsuz bir temizleyici ürünle temizleyin. Ardından alkolsüz tonik veya gül suyu ile silin. Sonra da cilt tipinize göre bir nemlendirici sürün.



    30'LU YAŞLAR - KORUMA ZAMANI
    Geleceğe     yatırım yapmak için bu yılları doğru değerlendirmeli; cildinizi korumaya almalısınız. Cildiniz artık çok daha hassas olduğu için mutlaka güneşin zararlı ışınlarından koruyan ürünler kullanın. Vitamin ve kolajen desteğiyle cildinizi beslerken, göz çevresi bakımına özen gösterin. Bakım ürünlerinize iyi bir serum da ekleyin.

    40'LI YAŞLAR - TAM DESTEK
    Cildinize daha fazla özen göstermeniz gereken yaşlar. Kırışıklık, sarkma, kuruluk, elastikiyet kaybı ve lekelenmelere karşı doğru ürünleri kullanmalısınız.

    YAŞAM GÜNLÜĞÜ - AYSUN ORHAN

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