Hep güzel kalın! Cildin gençliğini korumak için ne yapmak gerekir?

aldıkça da güzel kalabilirsiniz. 20'li, 30'lu, 40'lı yaşlarda uygulayabileceğiniz çok farklı adımlar var.güzel zamanını yaşayan cildinizin tek ihtiyacı onu temiz tutmanız ve sivilcelerinizle oynamamanız. Sabah ve akşam mutlaka cildinizi sabunsuz bir temizleyici ürünle temizleyin. Ardından alkolsüz tonik veya gül suyu ile silin. Sonra da cilt tipinize göre bir nemlendirici sürün.yatırım yapmak için bu yılları doğru değerlendirmeli; cildinizi korumaya almalısınız. Cildiniz artık çok daha hassas olduğu için mutlaka güneşin zararlı ışınlarından koruyan ürünler kullanın. Vitamin ve kolajen desteğiyle cildinizi beslerken, göz çevresi bakımına özen gösterin. Bakım ürünlerinize iyi bir serum da ekleyin.daha fazla özen göstermeniz gereken yaşlar. Kırışıklık, sarkma, kuruluk, elastikiyet kaybı ve lekelenmelere karşı doğru ürünleri kullanmalısınız.