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    • 22.07.2020 06:37
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    | Meteorolojiden o illere kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı | 22 Temmuz 2020 hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve kıyıları ile Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 22 Temmuz il il tahminleri...



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



    UYARILAR
    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık



    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    İZMİR °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık



    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    ÇANKIRI °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 31°C
    Az bulutlu

    KASTAMONU °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 28°C
    Az bulutlu



    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    AMASYA °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu



    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 40°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 40°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 42°C
    Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı | 22 Temmuz 2020 hava nasıl olacak?
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