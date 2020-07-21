Günlük burç yorumları – 21 Temmuz 2020 Salı

Bugün sizi neler bekliyor? İşte 21 Temmuz 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: İlişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız.
Bugün, yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlama çabanız, tepki alabilir. Dürüst olmak isterken kırıcı olmamak için kendinizi dengelemelisiniz. Partnerinizle olan ilişkinizde sevgi ön planda olsa da romantizmi yakalayamayabilirsiniz.
BOĞA: Yakın çevrenizde kuracağınız dostluklarınızın, ileride yararını göreceksiniz.
Çevrenizde uç noktalarda düşünen kişiler faydalı işler üretebilirler. Bugün yenilikler konusunda esnek davranmalısınız. Geçmiş anıların tekrar gündeme gelmesi ve kendinizi daha verimli hissetmenizle beraber farkındalık getirebilir. İyi hatırladığınız anılarınız yüzünüzü gülümsetebilir.
İKİZLER: Maddiyatı seviyor ve kişisel zevkleriniz için fazla harcamalar yapıyorsunuz.
Bugün, geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin. İletişimsel yeteneklerinizin ön plana çıkması ile beraber dobralık konusunda dikkatli olmalısınız. Sabah saatlerinde işe başlarsanız akşam dinlenebilirsiniz.
YENGEÇ: İçinizdeki çılgınlıkları saklamak adına, duygu saplantıları yaşıyorsunuz.
Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Bugün her zamankinden farklı bir kişilik içinde olacaksınız. Bugünlerde her şeyin yetişemediğiniz kadar hızlı aktığını hissedebilir bilhassa planladığınız aktivitelere yetişememenin verdiği stresi üzerinizde yaşayabilirsiniz.
ASLAN: Düşünce bazında kalacak olan konular için, çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz.
Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz. Dalgınlık ve dikkat dağınıklığı da yaşayabilirsiniz. Eğitim sürecine yeni girecek ve kararsız bir halde iseniz netlik gerektiren kararlar almamakta fayda var.
BAŞAK: İyi niyetli yaklaşımlarınız, parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacağınız bir gün. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içindesiniz. Dalgınlık ve dikkat dağınıklığı da yaşayabilirsiniz. Eğitim sürecine yeni girecek ve kararsız bir halde iseniz netlik gerektiren kararlar almamakta fayda var.
TERAZİ: Hızlı düşünecek ve düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken olumlu hissedeceksiniz.
Yaratıcılık konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Bugün her zamanki çekimser tavırlarınızı hızlı bir şekilde aşıyorsunuz. Bugünlerde partnerinizle aranızdaki problemleri çözebileceğiniz bir dönemdesiniz. Özellikle eskiden gelen tartışmaların bittiği sağlıklı bir sürece geçebilirsiniz.
AKREP: Her anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız; çevresel faktörlerinizi olumlu etkiliyor. Yapacağınız tercihler için, yardım almak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili yeni fikirlere açıksınız. Bugünlerde kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Bu enerjinizi korumak için daha istikrarlı olmalısınız. Küçük şeylerin kolayca moralinizi bozmasına izin vermeyin.
YAY: Geniş seçim yelpazesi olan bir kişi olarak çevrenize negatifsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcı bir tutum izliyorsunuz. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz. Aşkınızı ifade edebilir ve sonucunu göze alabilirsiniz. İlginizi belli etmek ve kendinizi ifade etmek hususunda olumlu sonuçlar doğuracak bir gündesiniz.
OĞLAK: Duygusal ilişkilerinizde çok fazla derin düşündüğünüz için; olayları istemediğiniz boyutlara taşıyorsunuz. Bugün, bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada çok pasif kalabilirsiniz. İsteklerinizin istediğiniz doğrultuda ilerliyor olması sizi neşelendirebilir ve geleceğe dair heveslendirebilir. İş odaklı olacağınız stresinizi arttırmamalısınız.
KOVA: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz. Bugünlerde çevrenizle iletişimsel kopukluklar yaşayabilirsiniz. Özellikle ailevi ilişkilerinizde ailenizle olan ilişkinizde kendinizi ifade edemeyebilirsiniz.
BALIK: Yaşamı doğal akışı içinde değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Duygusal yönünüz ve alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden olacaktır. Bugünlerde önemli konuları ilerleyen günlere bırakırsanız daha sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz. Özellikle sağlık alanında dikkatli olmalısınız.