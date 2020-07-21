Günlük burç yorumları – 21 Temmuz 2020 Salı





ASLAN: Düşünce bazında kalacak olan konular için, çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz.

Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz. Dalgınlık ve dikkat dağınıklığı da yaşayabilirsiniz. Eğitim sürecine yeni girecek ve kararsız bir halde iseniz netlik gerektiren kararlar almamakta fayda var.