Şu saatlerde sosyal medyada çok konuşulanlar arasında 'göktaşı' yer alıyor. Sosyal medya kullanıcıları arasında yapılan yorumlarda bazı illere meteor düştüğü iddia ediliyor. Bu kapsamda özellikle "Meteor mu düştü?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, göktaşı nedir, neden düşer? Yıldız kayması nedir?

METEOR MU DÜŞTÜ?

Sosyal medyada bazı kullanıcılar meteor düştüğünü konuşuyor. Ancak konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

GÖKTAŞI NEDEN DÜŞER?

Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesnekuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar.