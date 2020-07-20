Genç öğretmen, erkek arkadaşına attığı kendisine özel fotoğrafların yetişkin sitelerine düştüğünü öğrenince hayatının şokunu yaşadı. İstanbul'da bulunan özel bir kolejde öğretmenlik yapan genç kadın fotoğraflarının yetişkin sitelerinde yayınlanmasının ardından soluğu savcılıkta aldı.

"SIK SIK ÖZEL FOTOĞRAFLARIMI İSTİYORDU"

Genç kadın savcılıkta verdiği ifadesinde geçtiğimiz aylarda kendisi gibi öğretmen olan E.K., ile tanıştığını ve sevgili olduğunu anlattı. İstanbul dışında öğretmenlik yapan E.K.'nın kendisinden ısrarla özel fotoğraflar istediğini anlatan genç kadın erkek arkadaşının baskıları sonrası fotoğrafları çekerek gönderdiğini, ilerleyen süreçte de erkek arkadaşı ile anlaşamadıkları için ayrıldığını ifade etti.

ÖZEL FOTOĞRAFLARI YETİŞKİN SİTELERİNDE ÇIKTI

Yine geçtiğimiz aylarda ders verdiği sırada kolej müdürünün kendisine ait olan özel fotoğrafların yetişkin sitelerine yüklendiğini, bu durumdan haberdar olup olmadığını sordu. Kolej müdürünün söyledikleri karşısında şoke olan genç kadın yayınlanan fotoğraflarını eski sevgilisine gönderdiği fotoğrafların aynısı olduğunu fark etti.

"FOTOĞRAFLAR ESKİ SEVGİLİMDEN BAŞKA KİMSEDE YOKTU"

Yaşadığı şok ile eski sevgilisi E.K.'yı arayan mağdur öğretmen söz konusu fotoğrafları yetişkin sitelerine kendisinin yükleyip yüklemediğini sordu, ancak olumsuz yanıt aldı. Genç öğretmen savcılıkta verdiği ifadesinde kendisine ait yayınlanan fotoğrafların sadece eski erkek arkadaşında bulunduğunu, bu nedenle fotoğrafların E.K. tarafından yüklendiğini belirterek şikâyetçi oldu.

"AYRILDIKTAN SONRA FOTOĞRAFLARI SİLDİM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı genç kadının şikayeti sonrası öğretmen E.K., hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan E.K., "Söz konusu kişi ile daha önceden sevgiliyken bana kendi rızası ile özel fotoğraflarını gönderdi. Ben yıllar önce kendisinden ayrıldım ve ayrıldığım sırada bana göndermiş olduğu tüm fotoğraflarını sildim. Fotoğrafları yetişkin sitesine kesinlikle ben yüklemedim" şeklinde ifade verdi.

4,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

'Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek' suçu kapsamında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli E.K., ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda E.K. her ne kadar genç kadının özel fotoğraflar ının kendisi tarafından yetişkin sitesine yüklemediğini söylese de genç kadının asılsız yere suç atmasının bir gereğinin bulunmadığı belirtildi. Bu nedenle E.K. hakkındasuçu kapsamında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli E.K., ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Sabah/ Atakan Irmak