Kadıköy'de kan donduran olay! Cesedi ev sahibi buldu

"KORKTUM DIŞARI ÇIKTIM HEMEN POLİSİ ARADIM"

Ev sahibi, "Olayın olduğu saati bilmiyorum, dün gece olmuş. Üstteki komşu söyledi bana. Sabah saat 12.00 gibi sokakta kiracımı gördüm. Kaşı gözü patlak üstü başı kanlıydı. 'Beni Kadıköy'e bırak.' dedi. Ben de gidip ekmek alacağım, kahvaltı yapacağım dedim ve bırakmadım kendisini. Daha sonra gittim, alışverişimi yaptım, kahvaltımı yaptım. Aşağıya geldim. Sucuya su almaya giderken dairenin perdeleri kapalıydı. Şüphelendim, bağırdım açmadı. Kapıyı itekledim hemen açıldı. Bir baktım yerde biri yatıyor. Korktum dışarı çıktım hemen polisi aradım. Olay bu, kiracım, evine misafir ettiği arkadaşı birbirlerine girmişler, alkol almışlar. Bildiğim bu. Üstte oturan komşu sesleri duymuş. Bana da söylemedi 'Başın derde girmesin ağabey diye aramadık seni.' diyor. Polise de haber vermemişler her zamanki tartışmaları diye." diye konuştu.