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    • 20.07.2020 07:57
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    ı için komşusunun cesedini mumyalayıp, 3 yıl sakladı

    ’da 2 ay önce cesedi bulunan ’ın, aslında 3 yıl önce öldüğü belirlendi. Komşusunun, ını alabilmek için cesedini mumyalayıp sakladığı ortaya çıktı

    Maaşı için cesedi 3 yıl sakladı
    'nın 'da kentinde yayın yapan Raymond TV'nin haberine göre, (72) ile Jan Ton (62), komşu ve yakın arkadaşlardı. KOAH hastası olan ve 2016'da sağlığı bozulan Elly'nin bakımını, Jan üstlendi. Elly'nin köpeğini gezdirdi, ev işlerine yardım etti. Elly'nin, 2016 sonlarında aniden ortadan kaybolması üzerine, komşuları merak etti. Ton, kadını akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir kliniğe yatırmak zorunda olduğunu söyledi. Bu süre içinde Elly'nin evini düzenli olarak havalandıran ve köpeğine bakmaya devam eden Ton, komşularının durumdan şüphelenmesini önledi. 2019 sonlarında Ton'un da sağlığı bozuldu. Akciğer kanseri ve beyin tümörü olan Ton, komşusu Kemal Yıldız'ın ambulans çağrımasıyla hastanede tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan Ton, komşusu Yıldız'a, "Elly'ye, artık kendisiyle ilgilenemeyeceğimi yazdım. Haftaya ziyaretime gelecek" dedi. Ancak bu ziyaret hiç gerçekleşmedi. Ton, 25 Ocak'ta öldü.





    KAYIP İLANI VERİLDİ
    Jan'ın ölümünden sonra Elly'yi daha fazla merak ederek, polise başvurdu. Mart ortalarında gerçek adı Elizabeth Boon olan kadın için resmi bir kayıp ilanı yayınladı. Ancak herhangi bir haber çıkmayınca, sosyal konutların bağlı olduğu kooperatifin çalışanları 23 Nisan'da Elly'nin evine girdi. Görevliler, kadının çürümeye yüz tutmuş cesedini, yatağının üzerinde, mumyalanmış ve çok sayıda örtüyle kapatılmış olarak buldu. Ton'un, ölene kadar kadının ını almaya devam ettiği, bu nedenle de cesedi sakladığı ortaya çıktı.


    SABAH

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