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    • Yaşam
    • 19.07.2020 10:35
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    • 19.07.2020 10:35
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    su'nda akılalmaz olay! 'Şarkı söyleme' kavgası çıktı...

    'da, da yüksek sesle ye tepki gösteren bir yolcu, "Benimle eşlik ediyorsan susacaksın. Bu millete saygı göstereceksin" diyerek, şarkı söyleyen kişinin boğazını sıktı. Araya diğer yolcular girerek kavganın büyümesini önledi, bu anlara ait görüntüler da da gündem oldu.

    Ankara Metrosu'nda akılalmaz olay! Sosyal medyada polemik konusu oldu

    Olay, akşam saatlerinde su'nda meydana geldi. Oturduğu yerden yüksek sesle şarkı söyleyen bir kişi, diğer yolcuların tepkisini çekti. İddiaya göre; kimliği belirsiz bir yolcu, birkaç kez uyarılmasına rağmen şarkı söylemekten vazgeçmeyen kişinin üzerine yürüdü. Aynı kişi, "Benimle eşlik ediyorsan susacaksın. Bu millete saygı göstereceksin" diyerek nin boğazını sıktı. Diğer yolcuların müdahalesiyle sonlandırılan kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Alkollü olduğu iddia edilen şarkı söyleyen kişi bir sare sonra olay yerinden ayrıldı.

    SOSYAL MEDYADA İKİ FARKLI GÖRÜŞ

    da paylaşılan o anlar, takipçiler arasında polemik konusu oldu. Takipçilerin bir kısmı, boğazının sıkılmasının aşırı tepki olduğunu dile getirirken, bazı takipçiler de müdahaleyi haklı buldu. O anlara ilişkin yapılan yorumların birkaçı şu şekilde:

    "Bir kere uyarsa yeterdi sanki.", "Yetmezdi, yine devam ederdi söylemeye.", "Adam haklı pavyon mu orası."

    Haberler Yaşam Ankara Metrosu'nda akılalmaz olay! 'Şarkı söyleme' kavgası çıktı...
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