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    • 18.07.2020 16:30
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    • 18.07.2020 16:30
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    : 'nden acı haber: Teknenin batması sonucu kaybolan 2 çocuğun daha cesedi bulundu

    haberi... Van'da 'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 2 çocuğun daha cesedine ulaşıldı. Bugün çıkarılanlarla birlikte ulaşılan ceset sayısı 50'ye yükseldi.

    Van'dan çok acı haber! İki çocuk...

    Gevaş ilçesi 'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile ekipleri, ROW cihazlarıyla açıklarında çalışma yürüttü.

    Bölgede gün içinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 3 kişinin cesedini bulan ekipler, devam eden çalışmalarda 2 çocuğun daha cenazesine ulaştı.

    Bugün çıkarılanlarla birlikte ulaşılan ceset sayısı 50'ye yükseldi.

    Cesetler, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

    OLAY
    Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 'da tekneleriyle 'ne açılan Sedat ve 'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

    Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştu. Soruşturma kapsamında aralarında tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

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