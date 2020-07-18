Adana'da alkollü araç kullandığı öne sürülen Engin Sayın (26), kaza yapınca cep telefonuyla aradığı Emrah Gülçiçek'ten (29) gelip, kazayı üstlenmesini istedi. Gülçiçek olumsuz yanıt verince, Sayın tarafından tabancayla vurdu. Tabancadan çıkan mermiler, Gülçiçek'in karnına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülçiçek, yolda hayatını kaybetti. Adana Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Engin Sayın'ın yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarından kaçış güzergahını belirleyen ekipler. Sayın'ı yakalayarak gözaltına aldı.