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    • Yaşam
    • 18.07.2020 Gazete
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    'da alkollü yapan bir kişi, kazayı üstlenmeyen ını öldürdü

    Alkollü araç kullanırken yapan , kaza yaptı. ı 'e kazayı üstlenmesini söyledi. Hayır cevabı alınca, oldu. Katil, yakalanınca pişman olduğunu söyledi.

    Arkadaşa bak

    Adana'da alkollü araç kullandığı öne sürülen (26), yapınca cep telefonuyla aradığı 'ten (29) gelip, kazayı üstlenmesini istedi. Gülçiçek olumsuz yanıt verince, Sayın tarafından tabancayla vurdu. Tabancadan çıkan mermiler, Gülçiçek'in karnına isabet etti.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülçiçek, yolda hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Engin Sayın'ın yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarından kaçış güzergahını belirleyen ekipler. Sayın'ı yakalayarak gözaltına aldı.

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