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    • Yaşam
    • 17.07.2020 11:15
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    • 17.07.2020 11:15
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    'da 1 ton 177 kilo piyasaya sürmeye hazırlanırken ele geçirildi!

    Beyoğlu’nda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 1 ton 177 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. da yakalanan şahıs tutuklandı. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi...


    Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu ilçesinde bir binanın alt katında bulunan depo görünümlü yerde kaçak/sahte nargile tütünü depolandığı ve buradan piyasaya sürülmeye hazırlandığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine harekete geçidi.

    1 TON KAÇAK TÜTÜN
    29 Haziran günü bahse konu adrese yapılan da 1 ton 177 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
    Operasyonda, Nusret A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

    Konu ile ilgili yakalanan ve 30.06.2020 tarihinde "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sabah/ Sema Alim Dalgıç

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