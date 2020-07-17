Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık, yaralama ve silahlı tehdit suçlarından haklarında 5 ay ile 6 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 19 adrese baskın yapan ekipler, aranan şüphelilerden 6'sını yakalayarak gözaltına aldı.