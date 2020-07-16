Yumurta ve peynir dolgulu mini bazlamalar

üstü renkcümbüşü edasındanefisbir hamur işi.Kahvaltı veçay saati içinideal.ortasındaki bölümü koparıp çukur oluşturun. Bir kapta yoğurt, zeytinyağı, salça ve peyniri karıştırıp çukurların içine ve kenarlarına eşit miktarda sürün. Her bazlamanın içine 2 adet yumurta kırıp tuz serpin. Arzunuza göre yumurtaları dağıtın veya bütün bırakın. İkisinin üzerine kırmızıbiber dilimlerini, ikisine de kiraz domatesleri pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yumurtalar pişene ve bazlamalar kızarana kadar 20-25 dakika pişirin. Dereotu ve pul biber ile süsleyerek sıcak servis yapın.4 adet küçük boy bazlama125 gram yoğurt3 yemek kaşığı zeytinyağı1 tatlı kaşığı biber salçası100 gram ufalanmış beyaz peynir8 adet yumurta1 adet salçalık kırmızıbiber6 adet kiraz domates10-12 dal dereotuTuz, pul biber