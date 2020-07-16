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    • Yaşam
    • 16.07.2020 Gazete
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    kaşlarla, gözleriniz çok daha güzel bakacak

    Güzelliğinizi öne çıkarmak için kaşlarınızı yeniden tasarlayın. kaşlarla, gözleriniz çok daha güzel bakacak. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Kaş yaparken gözleri çıkarın!
    Güzelliğinizi öne çıkarmak için kaşlarınızı yeniden tasarlayın. kaşlarla, gözleriniz çok daha güzel bakacak.

    1-DOĞAL KAŞLAR
    2020 yazının en konforlu trendi bu! Hâlâ kuaföre gitmeye çekindiğimiz şu günlerde kaşlarınızı tarayıp kaş kalemi veya kaş jeli ile şekillendirmeniz yeterli.

    2-NÖTR RENKLER
    Bütün yaz neredeyse hiç evden çıkmasanız bile zoom toplantıları ya da görüntülü konuşmalarda güzel ve bakımlı görünmek istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit: Yüzünüz için hafif, ışıltı veren mineraller içeren doğal bir fondöten, göz kalemi, maskara ve allık yeterli. Dilerseniz dudağınızı nemlendiren ve hafif renk veren bir dudak balm'ı da sürebilirsiniz.

    3-GRAFİK EYE-LINER
    İtiraf edelim; yaz sıcaklarında makyajlı olmaktan çok fazla hoşlanmıyoruz. Basit dokunuşlarla fark yaratmak için eye-liner'ınızı grafik şekillerde çekip yanaklarınıza hafif bir allık ve dudak parlatıcısı sürerek mükemmel görünebilirsiniz.

    4-GÖZLERDE ŞEFTALİ TONLARI
    Yazın sıcak ve yumuşak tonlarını göz kapaklarınıza taşımak isterseniz, bu konuda şanslısınız. Şeftali tonlarında farları tercih edebilirsiniz.

    5-GÜNEŞİN DOKUNDUĞU BİR CİLT
    Cildinize ışıltılı bir parlaklık kazandırmak için kontur yaparak belirginleştirdiğiniz elmacık kemiklerinize aydınlatıcı bir ürün uygulayabilirsiniz.



    GÜNÜN YILDIZLARI
    Kıyafet ve aksesuar seçimlerinizde, benim beğendiğim ürünler size de ilham olabilir…



    PRATİK IŞILTI
    Cildinize hızlıca bakım yapmak ve canlandırmak istiyorsanız, Scinic 24K Altın Hidrojel Maske'yi deneyebilirsiniz. Maske, içeriğindeki altın tozu sayesinde cildinize parlaklık verirken, cildin renk tonunu eşitlemeye de yardımcı oluyor.

    YAŞAM GÜNLÜĞÜ - AYSUN ORHAN

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