Güzelliğinizi öne çıkarmak için kaşlarınızı yeniden tasarlayın. Yeni trend kaşlarla, gözleriniz çok daha güzel bakacak.
1-DOĞAL KAŞLAR
2020 yazının en konforlu trendi bu! Hâlâ kuaföre gitmeye çekindiğimiz şu günlerde kaşlarınızı tarayıp kaş kalemi veya kaş jeli ile şekillendirmeniz yeterli.
2-NÖTR RENKLER
Bütün yaz neredeyse hiç evden çıkmasanız bile zoom toplantıları ya da görüntülü konuşmalarda güzel ve bakımlı görünmek istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit: Yüzünüz için hafif, ışıltı veren mineraller içeren doğal bir fondöten, göz kalemi, maskara ve allık yeterli. Dilerseniz dudağınızı nemlendiren ve hafif renk veren bir dudak balm'ı da sürebilirsiniz.
3-GRAFİK EYE-LINER
İtiraf edelim; yaz sıcaklarında makyajlı olmaktan çok fazla hoşlanmıyoruz. Basit dokunuşlarla fark yaratmak için eye-liner'ınızı grafik şekillerde çekip yanaklarınıza hafif bir allık ve dudak parlatıcısı sürerek mükemmel görünebilirsiniz.
4-GÖZLERDE ŞEFTALİ TONLARI
Yazın sıcak ve yumuşak tonlarını göz kapaklarınıza taşımak isterseniz, bu konuda şanslısınız. Şeftali tonlarında farları tercih edebilirsiniz.
5-GÜNEŞİN DOKUNDUĞU BİR CİLT
Cildinize ışıltılı bir parlaklık kazandırmak için kontur yaparak belirginleştirdiğiniz elmacık kemiklerinize aydınlatıcı bir ürün uygulayabilirsiniz.
GÜNÜN YILDIZLARI
Kıyafet ve aksesuar seçimlerinizde, benim beğendiğim ürünler size de ilham olabilir…
PRATİK IŞILTI
Cildinize hızlıca bakım yapmak ve canlandırmak istiyorsanız, Scinic 24K Altın Hidrojel Maske'yi deneyebilirsiniz. Maske, içeriğindeki altın tozu sayesinde cildinize parlaklık verirken, cildin renk tonunu eşitlemeye de yardımcı oluyor.
YAŞAM GÜNLÜĞÜ - AYSUN ORHAN
1-DOĞAL KAŞLAR
2020 yazının en konforlu trendi bu! Hâlâ kuaföre gitmeye çekindiğimiz şu günlerde kaşlarınızı tarayıp kaş kalemi veya kaş jeli ile şekillendirmeniz yeterli.
2-NÖTR RENKLER
Bütün yaz neredeyse hiç evden çıkmasanız bile zoom toplantıları ya da görüntülü konuşmalarda güzel ve bakımlı görünmek istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit: Yüzünüz için hafif, ışıltı veren mineraller içeren doğal bir fondöten, göz kalemi, maskara ve allık yeterli. Dilerseniz dudağınızı nemlendiren ve hafif renk veren bir dudak balm'ı da sürebilirsiniz.
3-GRAFİK EYE-LINER
İtiraf edelim; yaz sıcaklarında makyajlı olmaktan çok fazla hoşlanmıyoruz. Basit dokunuşlarla fark yaratmak için eye-liner'ınızı grafik şekillerde çekip yanaklarınıza hafif bir allık ve dudak parlatıcısı sürerek mükemmel görünebilirsiniz.
4-GÖZLERDE ŞEFTALİ TONLARI
Yazın sıcak ve yumuşak tonlarını göz kapaklarınıza taşımak isterseniz, bu konuda şanslısınız. Şeftali tonlarında farları tercih edebilirsiniz.
5-GÜNEŞİN DOKUNDUĞU BİR CİLT
Cildinize ışıltılı bir parlaklık kazandırmak için kontur yaparak belirginleştirdiğiniz elmacık kemiklerinize aydınlatıcı bir ürün uygulayabilirsiniz.
GÜNÜN YILDIZLARI
Kıyafet ve aksesuar seçimlerinizde, benim beğendiğim ürünler size de ilham olabilir…
PRATİK IŞILTI
Cildinize hızlıca bakım yapmak ve canlandırmak istiyorsanız, Scinic 24K Altın Hidrojel Maske'yi deneyebilirsiniz. Maske, içeriğindeki altın tozu sayesinde cildinize parlaklık verirken, cildin renk tonunu eşitlemeye de yardımcı oluyor.
YAŞAM GÜNLÜĞÜ - AYSUN ORHAN