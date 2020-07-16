Kars'ta feci olay! Yüksek gerilim hattına kapılan küçük çocuğun ayakları patladı
Kars'ta Ebubekir Aktaş (13), dün yüksek gerilim hattında akıma kapıldı. 32 bin watt gücündeki elektrik, ayak tabanlarını patlattı. Küçük çocuk, hastaneye kaldırıldı. Baba İbrahim Aktaş (50), sorumlular hakkında şikayetçi olduklarını belirtti.
Kars'ta Ebubekir Aktaş (13), dün yüksek gerilim hattında akıma kapıldı. 32 bin watt gücündeki elektrik, ayak tabanlarını patlattı. Küçük çocuk, hastaneye kaldırıldı. Baba İbrahim Aktaş (50), sorumlular hakkında şikayetçi olduklarını belirtti.