Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    'ta feci olay! Yüksek gerilim hattına kapılan küçük çocuğun ayakları patladı

    'ta (13), dün yüksek gerilim hattında akıma kapıldı. 32 bin watt gücündeki elektrik, ayak tabanlarını patlattı. Küçük çocuk, hastaneye kaldırıldı. Baba (50), sorumlular hakkında şikayetçi olduklarını belirtti.

    What is this
    Kars'ta (13), dün yüksek gerilim hattında akıma kapıldı. 32 bin watt gücündeki elektrik, ayak tabanlarını patlattı. Küçük çocuk, hastaneye kaldırıldı. Baba İbrahim Aktaş (50), sorumlular hakkında şikayetçi olduklarını belirtti.
    Haberler Yaşam Kars'ta feci olay! Yüksek gerilim hattına kapılan küçük çocuğun ayakları patladı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri