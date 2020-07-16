İstanbul Emniyeti Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince son 6 ay içerisinde farklı tarihlerde meydana gelen 1 "Motosiklet Hırsızlığı" ve 15 "Bisiklet Hırsızlığı" konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 29 farklı güvenlik kamera görüntüsünün incelenmesi neticesinde bahse konu olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen İsmail Mert Ç. ve Veysel A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda şahısların çaldıkları bisikletleri Esenyurt ilçesindeki 3 farklı işyerine sattıkları tespit edildi.



Çalışmaların devamında adres tespiti yapılan bahse konu işyerlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 28 adet bisiklet ve 1 adet motosiklet ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Müştekilerine ulaşılan 15 adet bisiklet ve 1 adet motosiklet sahiplerine teslim edilmeye başlanmıştır.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerde Ferhat Ö, Aslan Ö. ve Abdülkerim İ. isimli (3) işyeri sahibi, "Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi" suçundan haklarında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

İsmail Mert Ç. ve Veysel A. isimli şahıslar ise "Bisiklet Hırsızlığı" suçundan 15.07.2020 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.



SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH