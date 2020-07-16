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    • 16.07.2020 12:11
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    • 16.07.2020 12:11
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    'da bisiklet sahiplerinin korkulu rüyası olan şebeke üyeleri tutuklandı

    Son dakika haberi... ’da çok sayıda bisiklet ve motosiklet çalan şebekesine operasyon düzenlendi. Şüpheliler tutuklanırken çaldıkları bisikletler sahiplerine ulaştırılmaya başlandı. Yapılan araştırmalarda şahısların çaldıkları bisikletleri ilçesindeki 3 farklı işyerine sattıkları tespit edildi. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi.

    Bisikletçilere kabusu yaşatmışlardı! Flaş gelişme

    Emniyeti Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince son 6 ay içerisinde farklı tarihlerde meydana gelen 1 "Motosiklet Hırsızlığı" ve 15 "" konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, 29 farklı güvenlik kamera görüntüsünün incelenmesi neticesinde bahse konu olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen Ç. ve Veysel A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

    Yapılan araştırmalarda şahısların çaldıkları bisikletleri ilçesindeki 3 farklı işyerine sattıkları tespit edildi.

    Çalışmaların devamında adres tespiti yapılan bahse konu işyerlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 28 adet bisiklet ve 1 adet motosiklet ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Müştekilerine ulaşılan 15 adet bisiklet ve 1 adet motosiklet sahiplerine teslim edilmeye başlanmıştır.

    Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerde Ferhat Ö, Aslan Ö. ve Abdülkerim İ. isimli (3) işyeri sahibi, "Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi" suçundan haklarında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

    İsmail Mert Ç. ve Veysel A. isimli şahıslar ise "Bisiklet Hırsızlığı" suçundan 15.07.2020 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

    SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

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