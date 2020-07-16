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    Günlük burç yorumları – 16 Temmuz 2020 Perşembe

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 16 Temmuz 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Bugün sizi neler bekliyor? İşte 16 Temmuz 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Koç:

    Ev işleri, evinizde yapılması gereken tadilatlar gibi konuları bugün düzenleyebilirsiniz. İş konusunda dikkat dağınıklığını önlemelisiniz.

    Boğa:

    Gün içerisinde gelişecek ani olaylarla kendinizi yollarda bulabilirsiniz. Emek verdiğiniz konularda edineceğiniz belirgin başarı size oldukça verimli hissettirebilir.

    İkizler:

    Sosyal açıdan kendinizi iyi fade edebilme yeteneklerinizi ortaya koymanız etrafınızdaki insanların taktirini daha da fazla kazanmanıza vesile olacaktır.

    Yengeç:

    Bugünlerde özellikle finansal konularda risk almaktan kaçınmayabilirsiniz. Bir süredir stabil giden hal kendinizi yeniden şekillendirmeniz için size cesaret verebilir.

    Aslan:

    Bugünlerde arzularınızı ve isteklerinizi gerçekleştirecek gücü kendinizde bulabilirsiniz. Özellikle işinizde özgüveniniz sizi oldukça parlatacak.

    Başak:

    Bugünlerde isteklerinizi gerçekleştirecek azimi kendinizde bulabilirsiniz. Sosyal açıdan desteklendiğinizi görmek, kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak.

    Terazi:

    Karar almak noktasında problem yaşamayacağınız bir gündesiniz. Hayatınıza dair önemli konularda ne istediğinizi biliyor olmanız iyi hissetmenize neden olacak.

    Akrep:

    Fikir alışverişinde bulunmak ve kendinizi diğerleri ile ortak bir iş içerisinde görmek size iyi gelecek. Gün içerisinde atacağınız adımlar büyük düşünmenizi sağlayacak.

    Yay:

    Zor zamanlarında yanında olduğunuz bazı kişilerin zor zamanda yanınızda olacağını bilmenin verdiği güven size iyi gelebilir. Tatile çıkmak sizi rahatlatacaktır.

    Oğlak:

    Bugünlerde özellikle olaylara bilerek ve belli bir tecrübe alanı ile yaklaşmak kendinizi diğerlerine ifade ederken özgüvenli olmanıza vesile olacaktır.

    Kova:

    Sosyal çevrenizde sevilen bir birey olmanızla beraber kendinizi daha özgüvenli hissedebilirsiniz. Gününüze huzur hakim olabilir bu da bilhassa işlerinize yansıyabilir.

    Balık:

    Bitmek bilmeyen kendinizi geliştirme isteğinizle beraber eleştiriye de açık olmalısınız. En iyi olmak için gösterdiğiniz çabanın
    taktir edilmemesi sizi sinirlendirebiliyor.
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