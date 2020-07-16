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    • Yaşam
    • 16.07.2020 Gazete
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    Duş başlığı tıkanırsa | Pratik bilgiler

    Banyodaki duş başlığı tıkanmış ise çare sizsiniz… Öncelikli olarak bir kabın içine koyun. 10 dakika kadar duş başlığını bu suda bekletin. Deliklerin açıldığını göreceksiniz. İşte sizler için derlediğimiz pratik bilgiler...

    Duş başlığı tıkanırsa | Pratik bilgiler
    Banyodaki duş başlığı tıkanmış ise çare sizsiniz… Öncelikli olarak bir kabın içine koyun. 10 dakika kadar duş başlığını bu suda bekletin. Deliklerin açıldığını göreceksiniz.

    3. VE 4. PARMAK İLAÇ GİBİ
    Bant kullanarak ayağınızdaki üçüncü ve dördüncü parmağınızı birbirine yapıştırın. Parmaklar bantlandığında ağırlık sinirinize eşit bir şekilde baskı yapıyor ve ayağınızdaki ağrı azalıyor.



    HER YER TEMİZ
    Elektrikli süpürgeler, çok fazla ek aksesuara sahiptir, ancak her zaman çok sıkı noktalara giremezler. Bu durumda, bir koliden parça kopartıp süpürgenin hortumuna sarıp, istediğiniz dar noktaları bile temizleyebilirsiniz.

    AYAKKABIYA ÇAY POŞETİ
    Ayakkabı kokusu için çay poşeti kullanabilirsiniz. Bir gece önceden ayakkabı içine yerleştireceğiniz çay poşeti sabah, ayakkabınızdaki kokuyu alacaktır.

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