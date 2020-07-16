Duş başlığı tıkanırsa | Pratik bilgiler

Banyodaki duş başlığı tıkanmış ise çare sizsiniz… Öncelikli olarak bir kabın içine sirkeli su koyun. Ardından 10 dakika kadar duş başlığını bu suda bekletin. Deliklerin açıldığını göreceksiniz.
3. VE 4. PARMAK İLAÇ GİBİ
Bant kullanarak ayağınızdaki üçüncü ve dördüncü parmağınızı birbirine yapıştırın. Parmaklar bantlandığında ağırlık sinirinize eşit bir şekilde baskı yapıyor ve ayağınızdaki ağrı azalıyor.
HER YER TEMİZ
Elektrikli süpürgeler, çok fazla ek aksesuara sahiptir, ancak her zaman çok sıkı noktalara giremezler. Bu durumda, bir koliden parça kopartıp süpürgenin hortumuna sarıp, istediğiniz dar noktaları bile temizleyebilirsiniz.
AYAKKABIYA ÇAY POŞETİ
Ayakkabı kokusu için çay poşeti kullanabilirsiniz. Bir gece önceden ayakkabı içine yerleştireceğiniz çay poşeti sabah, ayakkabınızdaki kokuyu alacaktır.
3. VE 4. PARMAK İLAÇ GİBİ
Bant kullanarak ayağınızdaki üçüncü ve dördüncü parmağınızı birbirine yapıştırın. Parmaklar bantlandığında ağırlık sinirinize eşit bir şekilde baskı yapıyor ve ayağınızdaki ağrı azalıyor.
HER YER TEMİZ
Elektrikli süpürgeler, çok fazla ek aksesuara sahiptir, ancak her zaman çok sıkı noktalara giremezler. Bu durumda, bir koliden parça kopartıp süpürgenin hortumuna sarıp, istediğiniz dar noktaları bile temizleyebilirsiniz.
AYAKKABIYA ÇAY POŞETİ
Ayakkabı kokusu için çay poşeti kullanabilirsiniz. Bir gece önceden ayakkabı içine yerleştireceğiniz çay poşeti sabah, ayakkabınızdaki kokuyu alacaktır.