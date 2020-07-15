Bağcılar'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

MİNİBÜSLE YARIŞTIĞI İDDİASI

Kazayı gören temizlik işçisi Fetih Dönmez, "Kamyon bir minibüsle kapışıyordu. Işığı geçtikten sonra direğe çarptı. Direkten geldi, taşlara vurarak karşı tarafa geçti buradaki otomobilleri ezdi. Kamyon sürücüsü aşağı indi. Yanındaki arkadaşı 'ne yaptın sen' dedi, oda 'fren tutmadı' dedi" şeklinde konuştu. Esnaf Mustafa Çınar ise, "Tahmin ediyorum ki kamyon çok süratliydi. Direğe vurduktan karşı şeride geçip iki otomobile vurdu. Otomobilde tek olan kişinin durumu ağırdı ama ailenin olduğu otomobildekilerin durumu iyiydi ama baya yaralanmışlardı" dedi.