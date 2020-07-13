İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde 'sokak satıcılarına, kullanıcılarına ve uyuşturucu madde ticareti yapan veya nakleden' şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak, 1 şüphelide uyuşturucu madde kullanmak suçundan gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1374 adet uyuşturucu hap ile 404 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.