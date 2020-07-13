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    • 13.07.2020 10:23
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    • 13.07.2020 10:23
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    'da film gibi olay! Avukat kadın, gözaltına alınan nişanlısını karakoldan kaçırdı

    Hakkında yakalama kararı bulunan nişanlısı gözaltına alınınca kadın avukat karakola giderek polisleri oyaladı. O sırada bir anlık boşluktan yararlanan şüpheli, karakoldan kaçtı. Nişanlısının kaçmasına yardım ettiği iddia edilen avukat hakkında iddianame düzenlendi.

    Film gibi olay! Gözaltındaki nişanlısını karakoldan kaçırdı

    Avukat Gülsen Özkan, Serkan Aracı ile nişanlıydı. İkili geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bulunan bir otele gitti. Otele giriş yapmak için kimlik ibraz eden çift odaya çıktı. Bir müddet sonra otele emniyet güçleri geldi. Polisler, resepsiyon görevlisine otele giriş yapan Serkan Aracı'nın 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan hakkında yakalama kararı olduğunu söyledi. Bunun üzerine resepsiyon görevlisi çiftin kaldığı odayı arayarak durumu bildirdi.

    Serkan Aracı, polislerce gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Avukat olduğunu söyleyen Gülsen Özkan ifade vermeden önce nişanlısı olan müvekkili ile görüşmek istediğini söyledi ve nişanlısının arkasından polis merkezine gitti. Karakoldaki avukat müvekkil görüşme odasının dolu olması nedeniyle çift bekleme odasına götürüldü.

    NİŞANLISINI KARAKOLDAN KAÇIRDI
    Avukat Özkan, bir müddet sonra nişanlısının ifade vermek istemediğini belirtip savcı ile görüşmek istediğini, ifade vermek için adliyeye kendileri gideceğini söyledi. Polisler ise gencin ifadesinin alındıktan sonra adliyeye sevk edilmesi gerektiğini belirtip avukatın talebini reddetti. Bu sırada iddiaya göre bir plan yapan avukat karakolda polis memurlarına sorular sormaya başladı.

    Genç adam, avukat nişanlısı polisleri oyalarken polis merkezinden kaçtı. Emniyet görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine avukat hakkında tutanak tutulup durum savcılığa ihbar edildi.

    SUÇLU BULUNURSA…
    Nişanlısının kaçmasına neden olan avukat hakkında Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi. Avukat hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde soruşturmanın açılması için iddianame düzenlendi. Avukat suçlu bulunursa 'Gözaltına alınan veya tutuklunun kaçmasına imkan sağlama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

    Dilek Yaman/Sabah

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