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    • Yaşam
    • 12.07.2020 12:38
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    • 12.07.2020 12:38
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    Ünlü alışveriş merkezi ’a tazminatı!

    ’da bulunan ünlü merkezinde masaj yaptıran , ıslak alanı kullandığı sırada kayıp düşerek kalçasını kırdı. Genç Doktor, Zorlu Center’a olayda kusurlu olduğunu ileri sürerek tazminat davası açtı. Sabah Gazetesi'nden 'ın özel haberi...

    Ünlü AVM'ye tazminat davası!

    Özel bir hastanede kadın hastalıkları uzmanı olarak görev yapan , 'da bulunan lüks merkezine gitti. Masaj yaptıran Doktor Kahraman, jakuziden çıktıktan sonra ayağı kayarak SPA merkezi içerisinde düştü.

    KALÇASINI KIRDI

    Yetkililerin haber vermesi üzerine ambulansla çalıştığı hastaneye götürülerek tedavi altına alınan doktorun kalçasında kırık tespit edildi. 3 ay boyunca yatak istirahati verilen doktor mesleğinden uzak kaldığı için yıprandığını ve yaşam kalitesinin düştüğü için SPA merkezine dava açtı. Eve hapsolduğu gerekçesiyle psikolojisi bozulan Doktor, Zorlu Center'ın yetkililerinden şikâyetçi olurken merkez yetkililerinin kendisine 10 bin lira manevi tazminat vermesini istedi.

    "DAVACI DOKTOR, YÜZDE 30 KUSURLU"

    Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken 'nde görülen davada bilirkişi, davacı doktorun terlik kullanmadığı için kusurlu olduğunu, terlik olsaydı ayağının kaymayacağını ileri sürerek olayda yüzde 30 kusurlu olduğunu belirtti.

    Davalı şirketin ise müşterilerine havlu ve terlik kullanmanın zorunlu olduğunu ve aksi takdirde sorumluluğunu müşteriye ait olduğunu belirten bir belge imzalatmadığı için olayda yüzde 70 oranında kusurlu olduğunu belirti. Dava ilerleyen günlerde devam edecek.

    Sabah/ Dilek Yaman

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