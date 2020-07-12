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    • Yaşam
    • 12.07.2020 Gazete
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    merkezinde kalçası kırılan Prof. Dr. 'dan işletmeye tazminat davası!

    Prof. Dr. , ’daki merkezine gitti. Masajdan çıkarken dengesini kaybetti. Kalçası kırılan doktor, işletmeden 10 bin lira tazminat istedi.

    Zorlu dava
    Kalçası kırılan doktor, ünlü alışveriş merkezine dava açtı. Olay geçtiğimiz aylarda yaşandı. Kadın Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Semra Kahraman, 'daki Zorlu Center'da bulunan lüks SPA merkezine gitti. Masajdan sonra jakuziden çıkarken ayağı kayınca dengesini kaybetti.



    Kalçasında kırık tespit edildi. Yaşam kalitesinin düştüğünü belirten doktor, merkezine dava açarak 10 bin lira tazminat istedi. Bilirkişi, jakuziden çıkarken terlik giymeyen Prof. Dr. Karaman'ın yüzde 30, davalı şirketin ise yüzde 70 kusurlu olduğunu belirtti.



    Davanın ilerleyen günlerde görülmesi bekleniyor.

    DİLEK YAMAN
    Haberler Yaşam SPA merkezinde kalçası kırılan Prof. Dr. Semra Kahraman'dan işletmeye tazminat davası!
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