Kalçası kırılan doktor, ünlü alışveriş merkezine dava açtı. Olay geçtiğimiz aylarda yaşandı. Kadın Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Semra Kahraman, İstanbul'daki Zorlu Center'da bulunan lüks SPA merkezine gitti. Masajdan sonra jakuziden çıkarken ayağı kayınca dengesini kaybetti.
Kalçasında kırık tespit edildi. Yaşam kalitesinin düştüğünü belirten doktor, SPA merkezine dava açarak 10 bin lira tazminat istedi. Bilirkişi, jakuziden çıkarken terlik giymeyen Prof. Dr. Karaman'ın yüzde 30, davalı şirketin ise yüzde 70 kusurlu olduğunu belirtti.
Davanın ilerleyen günlerde görülmesi bekleniyor.
DİLEK YAMAN
Kalçasında kırık tespit edildi. Yaşam kalitesinin düştüğünü belirten doktor, SPA merkezine dava açarak 10 bin lira tazminat istedi. Bilirkişi, jakuziden çıkarken terlik giymeyen Prof. Dr. Karaman'ın yüzde 30, davalı şirketin ise yüzde 70 kusurlu olduğunu belirtti.
Davanın ilerleyen günlerde görülmesi bekleniyor.
DİLEK YAMAN