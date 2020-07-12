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    • Yaşam
    • 12.07.2020 18:58
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    • 12.07.2020 18:58
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    | 'den 4 ile yağış uyarısı!

    Son dakika haberleri... 'den gelen son dakika tahminlerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren 'de sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

    Yağışların, Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

    Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    GİRESUN

    TRABZON

    RİZE

    ARTVİN
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 4 ile yağış uyarısı!
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