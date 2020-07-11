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    • 11.07.2020 18:41
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    • 11.07.2020 18:45
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    : 'da çıkan orman ı kontrol altına alındı

    haberine göre 'nın Kula ilçesinde çıkan orman ı yaklaşık 20 dekarlık alana zarar verdi. Bölgede Kula, Salihli ve şefliklerine bağlı ekipler soğutma çalışmasını sürdürüyor.

    Manisa'da orman yangını!

    Ahmetli Mahallesi Hacımahmutlu mevkisinde çıkan orman ı kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

    İtfaiye ve Orman İşletme Şefliğine ait ekiplerin 4 arazöz, 2 itfaiye aracıyla müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

    Yangında büyük kısmı zeytinlik olan yaklaşık 20 dekarlık alan zarar gördü.

    Zeytinliğin sahibi İsmail Kuru, tütün tarlasında çalıştıkları esnada yangını haber aldıklarını ve söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla olay yerine geldiklerini söyledi.

    Bölgede Kula, Salihli ve şefliklerine bağlı ekipler soğutma çalışmasını sürdürüyor.

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