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    • 11.07.2020 19:01
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    • 11.07.2020 19:01
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    'de 7 bin paket ele geçirildi!

    'de 7 bin 20 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bahse konu olayla ilgili olarak 3 şahıs hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Kaçakçılara ağır darbe!

    Hakkari'de 7 bin 20 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

    Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 9 Temmuz 2020 tarihinde 7 bin 20 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş olup, bahse konu olayla ilgili olarak 3 şahıs hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için suç ve suç unsurlarına karşı yürütülen mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir" denildi.
    Haberler Yaşam Hakkari'de 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi!
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