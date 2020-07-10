"HAYVANIN DIŞ GÖRÜNÜMÜNE DE DİKKAT EDİLMELİ"

Kondisyon skoru 4 üzeri olan kurbanlıkların tercih edilmesi halinde yağın öbek öbek şekillendiğinin görüleceğini kaydeden Dilsiz, şöyle devam etti:

"Etin içinde mermerleşme dediğimiz bir düzen var. Onun içinde yağın dağılmış olması hayvanın kesimden sonra etinin lezzetine etki eden en önemli faktördür. Besi hayvanları ya da mera da otlayan hayvanların vücut kondisyon skorları 4 olmasına rağmen birinin etinin tadı diğerine göre farklıdır daha lezzetlidir. Gezen hayvanlarda kondisyon skoru 4 olduğunda ette mermerleşme şekillendiğinde yağ oranı dağıldığı için etin tadı güzeldir, lezzetlidir. Besi hayvanlarında hayvan olduğu yerde beslenip kurbana ya da kesime götürüldüğünde mermerleşme istediğimiz şekilde olmuyor. Belli bölgelerde yağlanma şekilleniyor. Bu da yağın et içinde dağılmamasından dolayı lezzetin az olmasına sebep oluyor. Hayvanın dış görünümüne dikkat edilmesi gerekiyor. Sırtlarına baktığınızda yuvarlak bir şekil çiziyorsa bunlar yağlı hayvanlardır. Bu hayvanların kilosu iyi olur ama etinin lezzeti biraz daha düşük olur. Hayvanın but yapısının, vücut yapısının, tüy yapısının güzel olması gerekiyor. Dışarıdan baktığınızda tüy yapısının parlak olması gerekiyor. Tüyleri parlak olan hayvanların eti genellikle kaliteli, vücudu sağlıklı olur. O hayvan iyi beslenmiştir. Aşırı beslenme varsa yağlanma vardır. Tüyleri bozuk olan hayvanların akciğerlerinde sıkıntı olabiliyor. Ya da bit, pire görülüyor."