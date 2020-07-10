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    Günlük burç yorumları – 10 Temmuz 2020 Cuma

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 10 Temmuz 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Bugün sizi neler bekliyor? İşte 10 Temmuz 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    KOÇ: OLAYLARA farklı bir yorum getirmeniz mümkün. Maddi olarak kendinizi yetersiz görmeyin. İkna kabiliyetinizi, kazançlarınızı artırma konusunda kullanabileceğiniz bir gün. Problemler canınızı sıkıyor.



    BOĞA: DUYGUSAL konularda beklediğiniz şartların gelişmesi biraz da sizin davranış biçiminizle ilgili gelişiyor. Yaşama baktığınız köşeler çok önemli. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında denge kurun.



    İKİZLER: BUGÜN birçok kombinasyon çalışmalar içinde olmanıza rağmen, iyimserliğinizden ödün vermeyişiniz, çevrenizde merak konusu. Fikirlerinizde hızlı bir aksiyon var. Pratik yönleriniz ön planda.



    YENGEÇ: HEDEFLERİNİZE yaklaşırken, çevrenize kendinizi sevdirmeyi iyi biliyorsunuz.
    Bugün, sevdiğiniz işlerde başarılı olacaksınız. Sosyal yaşantınızda pozitif düşünceler içinde hareket edeceksiniz.



    ASLAN: DEĞERİNİZİN farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor. Egolarınızın güç kazanması sonucunda, kendi fikirlerinize herkesten daha fazla değer verecek ve tartışmaktan korkmayacaksınız.



    BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirmek isteyeceksiniz.
    Kendinizi değerlendirmek için bir çok fırsat yakalayacaksınız. Bazen her şeyden bıktığınızı hissediyorsunuz.



    TERAZİ: İŞ gücünüzün yüksek olmasından dolayı, birçok arkadaşınız sizinle ortak iş yapmak istiyor. Arkadaşlık bağlarınızı güçlü tutan kişiliğiniz, toplantılarda duygusal konuşmalarınız dikkat çekiyor.



    AKREP: ZARİF yönlerinizle karşı cins üzerinde etkili olacağınız bir gün. Merkür bilinçaltınızın hızlı çalışmasını sağlıyor. Eme düşüncelerinizi gizlediğiniz zaman daha başarılı çalışmalarla ortaya çıkıyorsunuz.



    YAY: BUGÜN maddesel bir sorgulama içindesiniz ve sevdiklerinizin masrafları karşısında zor anlar yaşayabilirsiniz. Mücadele yerine kesin tavrınızı koymalı ve ödün vermemelisiniz. Herkesten farklısınız.



    OĞLAK: YAŞAM enerjiniz yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız ilişkilerinizde tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız. Çevrenizi farklı gözlemliyorsunuz.



    KOVA: HUZURSUZ bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor. İlişkilerinizde fiziksel anlamda ilgi çekmenize rağmen, karmaşa içindesiniz.



    BALIK: KARŞILIKLI ilişkilerinizde yüksek bir performans gizli. Partnerinizin sözlerinden etkilenecek ve yaşam biçiminizi onun istekleri doğrultusunda yönlendirmek isteyecek ve bunu isteyerek yapacaksınız.
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