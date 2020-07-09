Adana'da berber Aytengin Kıyga, tıraş ettiği adamın silahlı saldırısına uğradı. Kurtarılamadı. Katil kaçtı.
KOPARAN YANAR
Ordu'da yetişen Akkuş zambağı korumaya alındı. Koparmanın cezası 74 bin TL.
KUSURLU HAREKET
İzmir'de Atife S.'nin bebeği taksiye kustu. Taksici, temizlik için 400 TL isteyince kovuldu.
ACI KAHVE
ABD'deki Starbucks şubesi Ayşe adlı müşterinin bardağına 'IŞİD' yazdı! Müslüman kadın, dava açtı!
KOPARAN YANAR
Ordu'da yetişen Akkuş zambağı korumaya alındı. Koparmanın cezası 74 bin TL.
KUSURLU HAREKET
İzmir'de Atife S.'nin bebeği taksiye kustu. Taksici, temizlik için 400 TL isteyince kovuldu.
ACI KAHVE
ABD'deki Starbucks şubesi Ayşe adlı müşterinin bardağına 'IŞİD' yazdı! Müslüman kadın, dava açtı!