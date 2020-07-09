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    • Yaşam
    • 09.07.2020 Gazete
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    Yer:.... Tıraş ettiği adamın silahlı saldırısına uğradı

    'da berber , tıraş ettiği adamın silahlı saldırısına uğradı. Kurtarılamadı. Katil kaçtı. İşte 9 Temmuz tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yaşam haberleri...

    Tıraşik ölüm
    'da berber , tıraş ettiği adamın silahlı saldırısına uğradı. Kurtarılamadı. Katil kaçtı.

    KOPARAN YANAR
    'da yetişen Akkuş zambağı korumaya alındı. Koparmanın cezası 74 bin TL.

    KUSURLU HAREKET
    'de Atife S.'nin bebeği taksiye kustu. Taksici, temizlik için 400 TL isteyince kovuldu.

    ACI KAHVE
    ABD'deki Starbucks şubesi Ayşe adlı müşterinin bardağına 'IŞİD' yazdı! Müslüman kadın, dava açtı!
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